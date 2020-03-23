2020-03-23T20:28:39+03:00
Общество

Жительница Екатеринбурга попала в Книгу рекордов России, как мама с самым маленьким ростом

Рост Валерии Кожемяко всего 109 сантиметров
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: сайт Книги рекордов РоссииФото: сайт Книги рекордов России
Изменить размер текста:

Жительница Екатеринбурга попала в Книгу рекордов России, как мама с самым маленьким ростом. Рост Валерии Кожемяко всего 109 сантиметров. Но это ей не помешало стать замечательной мамой. Сейчас ее дочке Евангелине два года с половиной года. Самой Валерии - 25.

- Не смотря на очень маленький рост я смогла стать мамой. Многие называют это героизмом, но я не вижу ничего необычного. Очень надеюсь, что своим примером и своей историей покажу людям, что все возможно, - приводит сайт Книги рекордов России слова рекордсменки.

В Книгу рекордов России Валерию Кожемяко занесли 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
Жительница Екатеринбурга попала в Книгу рекордов России, как мама с самым маленьким ростом
Юлия Михалкова поделилась своими чувствами, после расставания с «Уральскими пельменями»
Цифровой сервис холдинга «РЖД» позволяет оформлять грузовые перевозки удаленно
Коронавирус в Екатеринбурге: мэрия ограничивает допуск посетителей
Резня в Первоуральске на пороге суда: причины и последствия домашнего насилия
Во дворе на ВИЗе мусоровоз насмерть сбил пожилую женщину
ЕВРАЗ объявляет о дополнительных мерах безопасности в связи с распространением коронавируса
В Екатеринбурге завершили поиски 15-летней Анастасии Баскаковой
ПСБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Коронавирус в Екатеринбурге: детей, чьи родители сидят на домашнем карантине, не будут пускать в детские сады
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области вырос на четверть
Коронавирус на Урале: людей, нарушающих домашний карантин, будут принудительно изолировать
«Летальность снизилась на 28%»: свердловчане стали меньше болеть гриппом, ОРВИ и пневмонией
Коронавирус в Екатеринбурге: из-за отмены рейсов «Уральские авиалинии» перестают кормить пассажиров на борту
Коронавирус на Урале: медики рассказали о состоянии екатеринбуржцев, у которых обнаружили COVID-19
В Екатеринбурге полицейские ловили недобросовестных таксистов-нелегалов
Три екатеринбурженки попали в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»