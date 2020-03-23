23 Март 2020 2020-03-23T20:28:39+03:00

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Жительница Екатеринбурга попала в Книгу рекордов России, как мама с самым маленьким ростом. Рост Валерии Кожемяко всего 109 сантиметров. Но это ей не помешало стать замечательной мамой. Сейчас ее дочке Евангелине два года с половиной года. Самой Валерии - 25.

- Не смотря на очень маленький рост я смогла стать мамой. Многие называют это героизмом, но я не вижу ничего необычного. Очень надеюсь, что своим примером и своей историей покажу людям, что все возможно, - приводит сайт Книги рекордов России слова рекордсменки.

В Книгу рекордов России Валерию Кожемяко занесли 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU