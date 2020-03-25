Коронавирус в Екатеринбурга: студенты-медики помогают Роспотребнадзору с «подозрительными» горожанами

25 Март 2020 2020-03-25T13:27:01+03:00

Волонтеры составляют списки тех, кто контактировал с заразившимися COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры составляют списки тех, кто контактировал с заразившимися COVID-19

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Студенты Уральского государственного медицинского университета помогают врачам в управлении Роспотребнадзора и в поликлиниках города. Порядка 45 студентов сейчас занимаются технической работой: оформляют списки уральцев, которые могут быть потенциально заражены или прибыли из-за границы.

- Волонтеры помогают с обработкой таких списков, формированием и рассылкой документов, которые выносит ведомство, - рассказал председатель совета студентов медико-профилактического факультета УГМУ Михаил Порошин.

Студенты работают в две смены - с 10:00 до 14:00 или с 14:00 до 18:00. Некоторые берут сразу полный рабочий день. Еще около 70 волонтеров сейчас готовятся к работе в городских поликлиниках.

- Ребята будут обзванивать с рекомендациями свердловчан, которые находится в списке контактных лиц по коронавирусу, - отметила начальник управления подготовки кадров высшей квалификации УГМУ Лариса Левчук. - За такими уральцами установлено меднаблюдение, чтобы зафиксировать возможное развитие заболевания.

Еще 87 студентов сейчас работает в организованном на базе регионального отделения ОНФ и всероссийской организации «Волонтеры-медики» штабе помощи пожилым людям и колл-центре. Мы, кстати, сегодня утром рассказывали, что в Кольцово тоже появился волонтерский штаб, члены которого рассказывают пассажирам о мерах безопасности в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU