Коронавирус в Екатеринбурга: студенты-медики помогают Роспотребнадзору с «подозрительными» горожанами
Студенты Уральского государственного медицинского университета помогают врачам в управлении Роспотребнадзора и в поликлиниках города. Порядка 45 студентов сейчас занимаются технической работой: оформляют списки уральцев, которые могут быть потенциально заражены или прибыли из-за границы.
- Волонтеры помогают с обработкой таких списков, формированием и рассылкой документов, которые выносит ведомство, - рассказал председатель совета студентов медико-профилактического факультета УГМУ Михаил Порошин.
Студенты работают в две смены - с 10:00 до 14:00 или с 14:00 до 18:00. Некоторые берут сразу полный рабочий день. Еще около 70 волонтеров сейчас готовятся к работе в городских поликлиниках.
- Ребята будут обзванивать с рекомендациями свердловчан, которые находится в списке контактных лиц по коронавирусу, - отметила начальник управления подготовки кадров высшей квалификации УГМУ Лариса Левчук. - За такими уральцами установлено меднаблюдение, чтобы зафиксировать возможное развитие заболевания.
Еще 87 студентов сейчас работает в организованном на базе регионального отделения ОНФ и всероссийской организации «Волонтеры-медики» штабе помощи пожилым людям и колл-центре. Мы, кстати, сегодня утром рассказывали, что в Кольцово тоже появился волонтерский штаб, члены которого рассказывают пассажирам о мерах безопасности в борьбе с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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