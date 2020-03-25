Коронавирус в Екатеринбурге: уральцы стали торговать «брендированной» гречкой

25 Март 2020 2020-03-25T11:44:41+03:00

Приобрести товар можно всего за 10 рублей за пакетик в 400 граммов

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Уральский бренд одежды 12storeez на волне ажиотажного спроса на гречку во время коронавируса решил не отставать и продавать питательную крупу в своем интернет-магазине. Поэтому теперь на виртуальных полках можно закупиться не только женской одеждой, но и едой.

Стоить она, кстати, будет дешевле, чем в продуктовых магазинах - всего 10 рублей за пакетик весом 400 граммов. Упаковка тоже не простая: прозрачная и с логотипом бренда. Пока что в продажу гречка не поступила, однако на сайте сообщается, что скоро ее можно будет приобрести.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса в стране жители стали активно и массово скупать гречку и туалетную бумагу. Городские и областные власти заметили это и поспешили успокоить всех - еды хватит на всех, запасов продуктов много, поэтому опустошать полки нет нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU