Коронавирус на Урале: Куйвашев попросил свердловчан не скупать всю гречку в магазинах

18 Март 2020 2020-03-18T10:38:55+03:00

Губернатор отметил, что паниковать пока рано

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей региона не паниковать из-за введения режима повышенной готовности из-за коронавируса. Напомним, соответствующий указ он подписал сегодня утром – главные выдержки из него мы публиковали здесь.

- Мы делаем все, чтобы свести риски к минимуму. Мы вместе должны приложить все усилия к тому, чтобы ситуация на Среднем Урале оставалась стабильной. Это возможно при соблюдении определенных условий, - цитирует слова губернатора региональный департамент информполитики.

Во-первых, те люди, которые вернулись на Урал из стран с подтвержденным коронавирусом, должны обязательно сообщить о визите туда медикам. При первой необходимости – сразу же обращаться к врачам и соблюдать режим домашней изоляции.

Во-вторых, работодателям теперь нужно особенно пристально следить за здоровьем своих сотрудников и, в случае проявления первых симптомов, сразу же отправлять их домой.

В-третьих, все общественные места и транспорт теперь должны тщательно дезинфицироваться.

- Я прошу медиков – с повышенным вниманием относиться к пожилым уральцам, особо подверженным заболеванию, - добавил губернатор. – Не доверяйте непроверенной информации, не поддавайтесь панике. И не тратьте деньги на покупку продуктов и медикаментов впрок. Ведь никакой необходимости в этом нет. Ситуация и с заболеваемостью, и с поставками продовольствия и лекарств у нас стабильна.

Куйвашев попросил свердловчан ограничить контакты, постоянно проветривать помещения и мыть руки. По всем вопросам о новой коронавирусной инфекции можно обращаться на «горячую линию» по номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU