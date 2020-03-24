Свердловчане собрали почти 31 миллион на лечение тяжелобольных детей

24 Март 2020 2020-03-24T12:35:04+03:00

Каждый год в свой день рождения губернатор Куйвашев рассказывает об одном ребенке, которому нужна помощь, и просит помочь горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год в свой день рождения губернатор Куйвашев рассказывает об одном ребенке, которому нужна помощь, и просит помочь горожан

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Жители Свердловской области перечислили в благотворительные фонды почти 31 миллион рублей для тяжелобольных детей. Радостной новостью губернатор региона Евгений Куйвашев поделился на своей странице в Instagram.

- Мы сделали это вместе! 30 920 188 рублей собрано на лечение 15 детей, у которых теперь появился реальный шанс преодолеть сложнейшие заболевания, забыть про больничные стены и просто радоваться жизни вместе со своими близкими, - написал Куйвашев. - Я видел отчеты фондов, которым приходили чеки по 100 и по 500 рублей. Так понемногу, всем миром, мы смогли помочь семьям. И это действительно лучший подарок, который я мог получить на день рождения!

Напомним, в свой день рождения каждый год глава региона рассказывает об одном ребенке, которому нужна помощь, и прикрепляет контакты фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU