2020-03-16T07:54:54+03:00
Общество

Вместо подарков и цветов: Куйвашев попросил на День рождения помочь смертельно больной девочке из Екатеринбурга

Насте Горшковой нужно лекарство стоимостью 25 миллионов
Мария Трапезникова
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Такая традиция у губернатора уже стала ежегоднойТакая традиция у губернатора уже стала ежегоднойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 16 марта, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву исполняется 49 лет. Каждый год в свой День рождения он просит вместо поздравительных цветов и подарков помочь тем, кому это действительно нужно, и перевести деньги в благотворительные фонды. В этот раз губернатор решил рассказать историю семилетней Насти Горшковой, у которой рак последней стадии.

- Год назад врачи установили, что у ребенка почти не работает одна почка. Во время операции выяснилось, что всему виной опухоль. Дальше события развивались стремительно: биопсия, рак, последняя стадия, - рассказал губернатор на своей странице в Instagram. – Маленькая Настя прошла уже 4 изнурительные химиотерапии, впереди еще две.

Фото: evgenykuyvashev в Instagram

Фото: evgenykuyvashev в Instagram

Лечение Насте дается очень тяжело: у нее уже выпали волосы, каждый день – тошнота, рвота и невыносимые боли. Но она не сдается, стараясь подбадривать других заболевших и своих родителей.

- Папа настии в какой-то момент понял: шансов вылечить дочь очень мало. Не опустить ему руки помогла не исчезающая с лица улыбка его Насти, - рассказал Куйвашев. – Длительное лечение, к счастью, дает хороший результат: опухоль отступает, ушли метастазы. Возможно, ей потребуется лучевая терапия и пересадка костного мозга.

Сейчас для Насти нужно специальное лекарство, которое стоит порядка 25 миллионов рублей. Сейчас сбор на покупку препарата ведет фонд «Подари шанс». Там можно найти всю необходимую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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