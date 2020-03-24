В Екатеринбурге сносят здание заброшенной школы

24 Март 2020 2020-03-24T09:33:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге с самого утра сносят здание заброшенной школы №222, которая находится на углу улиц Тверитина - Луначарского. Об этом на своей странице поделился общественник Дмитрий Москвин: «Очередное добротное здание, которое долгое время держали в запустении».

Действительно, школу принято решение снести из-за плохого и, можно даже сказать, аварийного состояния. На фотографиях, которые опубликовал общественник, видно, как рядом со зданием работают экскаваторы.

Кстати, не так давно мы рассказывали, что для старой школы №36 на Малышева планируют построить новое здание. Пока что на сайте госзкупок опубликован конкурс на создание проекта. За него должны заплатить 8,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU