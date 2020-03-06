В Екатеринбурге для школы №36 за 8,5 миллиона построят новое здание

6 Март 2020 2020-03-06T10:57:08+03:00

Проект нужно будет подготовить до конца ноября 2022 года

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Администрация Екатеринбурга планирует построить новое здание школы №36, которая находится на улице Малышева, 134. Конкурс уже опубликован на сайте госзакупок, за подготовку эскизов подрядчикам планируют заплатить 8,5 миллиона рублей.

- Проект нужно будет разработать так, чтобы школа была построена в одну очередь. Туда же подрядчик включит интерьеры вестибюля с гардеробной, обеденный, актовый и спортивный залы, - говорится в официальной документации.

Кроме них, в проект нужно обязательно включить классы, санузлы, рекреационные зоны, библиотеки и учительскую. Документы нужно будет подготовить до конца ноября 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU