В Екатеринбурге для школы №36 за 8,5 миллиона построят новое здание
Администрация Екатеринбурга планирует построить новое здание школы №36, которая находится на улице Малышева, 134. Конкурс уже опубликован на сайте госзакупок, за подготовку эскизов подрядчикам планируют заплатить 8,5 миллиона рублей.
- Проект нужно будет разработать так, чтобы школа была построена в одну очередь. Туда же подрядчик включит интерьеры вестибюля с гардеробной, обеденный, актовый и спортивный залы, - говорится в официальной документации.
Кроме них, в проект нужно обязательно включить классы, санузлы, рекреационные зоны, библиотеки и учительскую. Документы нужно будет подготовить до конца ноября 2022 года.
ИСТОЧНИК KP.RU