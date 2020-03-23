2020-03-23T18:22:46+03:00
Общество

В Екатеринбурге завершили поиски 15-летней Анастасии Баскаковой

Школьницу искали с прошлого четверга
Алина СУРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД России по ЕкатеринбургуФото: предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге завершили поиски 15-летней Анастасии Баскаковой. Школьницу искали с прошлого четверга. 19 марта она вышла из дома на улице Бахчиванджи и пропала. Ее мама обратилась за помощью в полицию, но спустя четыре дня Анастасия сама пришла домой.

- К счастью, в отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершено. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с беглянкой и родителями. Кроме того, полицейские поставили подростка на профилактический учет, - рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Школьница рассказала, что ночевала в подъездах, а днем гуляла по торговым центрам. По словам Анастасии, из дома она ушла из-за обиды на родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Екатеринбурге: мэрия ограничивает допуск посетителей
Резня в Первоуральске на пороге суда: причины и последствия домашнего насилия
Во дворе на ВИЗе мусоровоз насмерть сбил пожилую женщину
ЕВРАЗ объявляет о дополнительных мерах безопасности в связи с распространением коронавируса
В Екатеринбурге завершили поиски 15-летней Анастасии Баскаковой
ПСБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Коронавирус в Екатеринбурге: детей, чьи родители сидят на домашнем карантине, не будут пускать в детские сады
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области вырос на четверть
Коронавирус на Урале: людей, нарушающих домашний карантин, будут принудительно изолировать
«Летальность снизилась на 28%»: свердловчане стали меньше болеть гриппом, ОРВИ и пневмонией
Коронавирус в Екатеринбурге: из-за отмены рейсов «Уральские авиалинии» перестают кормить пассажиров на борту
Коронавирус на Урале: медики рассказали о состоянии екатеринбуржцев, у которых обнаружили COVID-19
В Екатеринбурге полицейские ловили недобросовестных таксистов-нелегалов
Три екатеринбурженки попали в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»