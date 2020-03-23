23 Март 2020 2020-03-23T18:22:46+03:00

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В Екатеринбурге завершили поиски 15-летней Анастасии Баскаковой. Школьницу искали с прошлого четверга. 19 марта она вышла из дома на улице Бахчиванджи и пропала. Ее мама обратилась за помощью в полицию, но спустя четыре дня Анастасия сама пришла домой.

- К счастью, в отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершено. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с беглянкой и родителями. Кроме того, полицейские поставили подростка на профилактический учет, - рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Школьница рассказала, что ночевала в подъездах, а днем гуляла по торговым центрам. По словам Анастасии, из дома она ушла из-за обиды на родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU