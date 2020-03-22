2020-03-22T12:40:57+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге третий день не могут найти 15-летнюю школьницу

19 марта она ушла из дома на улице Бахчиванджи и пропала
Данил СВЕЧКОВ
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Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении этой девушки, звонить им по телефонам (343) 356-42-06 либо 02: Фото: предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД России по ЕкатеринбургуПолиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении этой девушки, звонить им по телефонам (343) 356-42-06 либо 02: Фото: предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга объявила в розыск школьницу, 15-летнюю Анастасию Леонидовну Баскакову. Девушка пропала 19 марта.

- Вечером 21 марта в дежурную часть отдела полиции №6 обратилась местная жительница 1968 года рождения за помощью в розыске ее дочери ученицы 8 класса, которая 19 марта около 12.00 ушла из дома по улице Бахчиванджи и до сих пор ее местонахождение не установлено, - сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Они просят всех, кто видел подростка или обладает информацией о ее местонахождении сообщать в ОВД по телефону: (343) 356-42-06 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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