Коронавирус в Екатеринбурге: детей, чьи родители сидят на домашнем карантине, не будут пускать в детские сады

23 Март 2020 2020-03-23T16:15:07+03:00

Кроме того в Свердловской области открываются еще две лаборатории для исследования анализов людей, приезжающих из-за границы

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В Свердловской области полностью прекращаются массовые мероприятия. Об этом сегодня сообщили представители оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции. Кроме того в понедельник и вторник в регионе должны начать работу еще две лаборатории, которые будут проверять анализы людей, прибывающих из-за границы. Пока что этим занималась лишь одна лаборатория.

- Сегодня нами взят курс на то, чтобы все приезжающие в регион из любых стран зарубежных исследовались, брались под наблюдение, - говорит Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Сегодня решением штаба мы записали пункт, согласно которому если ребенок, посещающий дошкольное учреждение, живет в семье, где находится лицо под наблюдением (врачей), то он будет отстраняться от посещения дошкольного учреждения.

Сейчас в 40-й больнице находится девять человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Они в удовлетворительном состоянии. Некоторые даже в легком, отмечают в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU