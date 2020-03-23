Коронавирус в Екатеринбурге: кто может пройти тест на COVID-19

В Свердловской области сейчас работает лишь одна лаборатория, которая тестирует людей на COVID-19. Действует она при региональном управлении Роспотребнадзора и попасть в нее кто попало не сможет – вход строго ограничен. Даже на двери висит предупреждающий знак – круг и три полукруга поверх него. Это международный символ биологической опасности. В первые дни, когда коронавирус прибыл на Урал, сотрудники лаборатории делали по 300 анализов в сутки, но сейчас они усилили темпы. Работают круглосуточно и в три смены. Только за прошедшие сутки они провели 555 исследований.

- Пока что все потребности по исследованиям обеспечиваются, - говорит Анна Ожиганова, специалист-эксперт отдела организации надзора Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – У нас только одна лаборатория делает эти исследования. Возможно, в будущем подключатся и другие. Если результат исследования вызывает сомнения у лаборантов, то он отправляются для проверки в Новосибирскую лабораторию, которая ставит окончательную точку.

Провериться на коронавирус может только тот, у кого был риск заразиться - кто вернулся из другой страны, либо общался с таким человеком.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иными словами, наши специалисты могут лишь сказать, есть ли вероятность того, что вы заражены коронавирусом, или же нет. И если вы оказываетесь под подозрением, тогда ваш анализ отправляется для окончательного вердикта новосибирским лаборантам. Для исследования медикам нужно лишь взять у вас мазок из носа и горла. Вроде бы простая процедура, но претендовать на нее могут не все.

- Если человек здоров и никуда в другую страну при этом не летал, то он не сможет сдать тест, - объясняет Анна Ожиганова. - Если человек никуда не летал, но почувствовал недомогание и подозревает, что он общался с кем-то, кто мог болеть коронавирусом, тогда он может вызвать врача на дом, и врач уже решит, исходя из истории болезни, надо ли проводить исследование на коронавирус этому человеку. Если человек вернулся из Евросоюза, и не важно, недомогает он, или нет, ему надо заявить о себе в поликлинику по ее телефону, либо по номеру «112». Тогда на первый и на десятый день у него возьмут пробу на коронавирус. Если человек прилетел не из Европы, и у него появилась клиника ОРВИ, тогда у него тоже возьмут анализы на исследование.

С прошлой недели в Екатеринбурге начали дезинфицировать подъезды жилых домов и салоны общественного транспорта.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Добавим, что на утро 23 марта 2020 года в Свердловской области подтверждено лишь девять случаев коронавируса. Все они – завозные. То есть люди, заразились COVID-19, когда находились в другой стране. Случаев, когда вирус передавался от человека к человеку в регионе пока не зафиксировано.

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