2020-03-23T10:45:01+03:00
Общество

Коронваирус на Урале: Высокинский проверил, как в Екатеринбурге обрабатывают общественный транспорт

Своей рейд мэр устроил в ночь с 20 на 21 марта
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В ночь с 20 на 21 марта глава Екатеринбурга Александр Высокинский решил проверить, как в городе обрабатывают от коронавируса общественный транспорт. И остался доволен результатами. Напомним, указ об этом, подписанный губернатором Куйвашева, вышел на прошлой неделе.

Сотрудники Гортранса показали мэру, как они моют и обрабатывают троллейбусы: сначала обрабатывают салон из ранцевого распылителя дезинфицирующим средством, а затем тщательно протирают все поверхности, к которым пассажиры прикасаются руками - сидения, перила. поручни, ручки дверей.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

- Ночью мы обрабатываем весь подвижной состав, а это около тысячи единиц транспорта, - отметил гендиректор Гортранса Сергей Нугаев. - Перед выходом на линию они все продезинфицированы. Всех сотрудников, отвечающих за уборку, мы обеспечиваем респираторами, защитными костюмами и перчатками.

У кондукторов есть медицинские маски и антисептические гели. Кроме того, водители и кондукторы перех рейсом проходят обязательный медицинский контроль - сотрудников с симптомами ОРВИ сразу же отстраняют от работы.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Высокинский также посетил трамвайное и автобусное депо. И остался доволен результатом. А мы, кстати, спускались под землю, чтобы посмотреть, как обрабатываются вагоны метро - выглядит это все очень апокалиптично.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус на Урале: заявления о переносе досрочной сдачи ЕГЭ нужно подать до 1 апреля
Коронваирус на Урале: Высокинский проверил, как в Екатеринбурге обрабатывают общественный транспорт
На Урале коммунальщики выплатят двум семьям больше 800 тысяч за потоп в квартирах
Коронавирус на Урале: все случаи заражения в регионе - завозные
Приставки, настольные игры и наборы для творчества: сколько стоит занять детей во время карантина в Екатеринбурге
«#Останьтесьдома»: свердловские медики подключились к флешмобу итальянских врачей против коронавируса
Полиция завела уголовные дела после массовых поджогов на Уралмаше
Не соответствует проекту: под Екатеринбургом за 75 миллионов построили спорткомплекс с ошибками
Коронавирус на Урале: почтальоны доставляют пенсии изолированным пенсионерам прямо на дом
Доставайте телескопы и фотоаппараты: сегодня на небе Урала появится Марс