Коронваирус на Урале: Высокинский проверил, как в Екатеринбурге обрабатывают общественный транспорт

23 Март 2020 2020-03-23T10:45:01+03:00

Своей рейд мэр устроил в ночь с 20 на 21 марта

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В ночь с 20 на 21 марта глава Екатеринбурга Александр Высокинский решил проверить, как в городе обрабатывают от коронавируса общественный транспорт. И остался доволен результатами. Напомним, указ об этом, подписанный губернатором Куйвашева, вышел на прошлой неделе.

Сотрудники Гортранса показали мэру, как они моют и обрабатывают троллейбусы: сначала обрабатывают салон из ранцевого распылителя дезинфицирующим средством, а затем тщательно протирают все поверхности, к которым пассажиры прикасаются руками - сидения, перила. поручни, ручки дверей.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

- Ночью мы обрабатываем весь подвижной состав, а это около тысячи единиц транспорта, - отметил гендиректор Гортранса Сергей Нугаев. - Перед выходом на линию они все продезинфицированы. Всех сотрудников, отвечающих за уборку, мы обеспечиваем респираторами, защитными костюмами и перчатками.

У кондукторов есть медицинские маски и антисептические гели. Кроме того, водители и кондукторы перех рейсом проходят обязательный медицинский контроль - сотрудников с симптомами ОРВИ сразу же отстраняют от работы.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Высокинский также посетил трамвайное и автобусное депо. И остался доволен результатом. А мы, кстати, спускались под землю, чтобы посмотреть, как обрабатываются вагоны метро - выглядит это все очень апокалиптично.

ИСТОЧНИК KP.RU