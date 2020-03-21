2020-03-21T13:46:30+03:00
Общество

Урал ждут сильные снега и гололед на дорогах: советы от свердловских спасателей

Завтра, 22 марта, в регион придет непогода
Мария Трапезникова
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На Урал идут сильные ветра и гололед на дорогахНа Урал идут сильные ветра и гололед на дорогахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Свердловские спасатели предупредили об ухудшении погоды на завтрашний день, 22 марта. Так, по данным синоптиков, в некоторых районах региона ожидаются сильный ветер, метели и гололедица на дорогах. Поэтому в МЧС дали несколько советов.

Во-первых, нужно быть максимально внимательными и осторожными. Пешеходам следует позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги. Водителям - выезжать только на «зимних шинах» и соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров на дороге.

Во-вторых, при сильном ветре ни в коем случае нельзя вставать или парковать машины под деревьями, рекламными щитами и другими плохо закрепленными конструкциями.

В случае ЧП следует сразу же звонить спасателям по телефонам: 101 или 112. Мы, кстати, рассказывали, что в конце этой недели ночью ожидается резкое похолодание до -19. Так что еще точно не время убирать в шкаф теплые вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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