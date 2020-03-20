2020-03-20T19:10:53+03:00
Общество

Жителей Свердловской области ждет похолодание до -19 градусов

Самой холодной будет ночь с воскресенья на понедельник
Алина СУРИНА
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Днем будет гораздо теплее. чем ночьюДнем будет гораздо теплее. чем ночьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Свердловской области ждет похолодание до -19 градусов. Такие данные опубликовали на сайте Уральского гидрометцентра. Самой холодной будет ночь с воскресенья на понедельник. Также ночью обещают небольшой снег. Днем ожидается переменная облачность, а температура воздуха будет гораздо выше, чем в темное время суток – от -3 до +2 градусов.

В выходные будет немного теплее. В субботу ночью до -12 градусов, днем до +3. Синоптики обещают, что местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах образуется гололед. В воскресенье также ожидаются небольшие осадки, температура ночью может достигать -16 градусов, днем до -6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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