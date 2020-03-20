2020-03-20T13:51:51+03:00
Общество

Коронавирус на Урале: екатеринбурженки не сыграют на Чемпионате России по волейболу

Его отменили в связи со вспышкой COVID-19
Мария Трапезникова
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Его отменили в связи со вспышкой COVID-19Его отменили в связи со вспышкой COVID-19Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Екатеринбурженкам из «Уралочки» не суждено в ближайшее время сыграть на Чемпионате России по волейболу среди женских команд. Его приостановили в связи со вспышкой вируса COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

- Такое решение только что приняла Всероссийская федерация волейбола. Чемпионат остановлен до особого распоряжения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, - отметили там.

Сборная должна была 21 марта лететь в Калининград, чтобы сыграть там с местным «Локомотивом» в полуфинале «Суперлиги Париматч». Причем, уральская сборная уже вылетела из Екатеринбурга на игру, когда ее было решено отменить.

К сожалению, это не первое крупное спортивное соревнование, которое отменяется из-за коронавируса. Не так давно мы писали, что футбольный клуб «Урал» отменил все матч вплоть до 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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