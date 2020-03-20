В Екатеринбурге за 28 миллионов отремонтируют лабораторный корпус ГКБ №40
В Екатеринбурге планируют капитально отремонтировать лабораторный корпус ГКБ №40. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, потратить на это собираются 28 миллионов рублей. Все деньги - из городского бюджета.
Все работы нужно будет завершить до 25 декабря этого года. Отсчет пойдет с момента заключения контракта с выигравшим подрядчиком. Сейчас в ГКБ №40 лежат пациенты, которых госпитализировали с коронавирусом. Всего их шесть человек - диагноз у пятерых подтвердился накануне днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU