2020-03-20T11:23:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 28 миллионов отремонтируют лабораторный корпус ГКБ №40

Закончить работы нужно будет к 25 декабря этого года
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге планируют капитально отремонтировать лабораторный корпус ГКБ №40. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, потратить на это собираются 28 миллионов рублей. Все деньги - из городского бюджета.

Все работы нужно будет завершить до 25 декабря этого года. Отсчет пойдет с момента заключения контракта с выигравшим подрядчиком. Сейчас в ГКБ №40 лежат пациенты, которых госпитализировали с коронавирусом. Всего их шесть человек - диагноз у пятерых подтвердился накануне днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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