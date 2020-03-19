2020-03-19T14:46:35+03:00
Общество

Портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе вырос в 2,5 раза

Компания возглавила региональный рынок факторинга с долей 43% по портфелю уступленных требований
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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По итогам 2019 года портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе превысил 76 млрд рублей, что в 2,5 раза больше по сравнению с началом года. Компания возглавила региональный рынок факторинга с долей 43% по портфелю уступленных требований. Общее количество оплаченных поставок составило 11 тысяч единиц.

За прошедший год ВТБ Факторинг обеспечил более половины прироста суммарного факторингового портфеля в регионе. Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией. Представительства ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе находятся в Екатеринбурге и Челябинске.

«Прошедший год был очень плодотворным для ВТБ Факторинга на Урале. Мы не только увеличили свой портфель в 2,5 раза, но и привлекли на рынок новые компании из разных сегментов. Это ещё раз подтверждает, что потенциал факторинга в регионе как эффективного инструмента бизнеса остаётся высоким», – комментирует Ольга Ростовцева, управляющая представительством ВТБ Факторинг в Челябинске.

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или сервисы с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) работает в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Всего по итогам 2019 года суммарный факторинговый портфель компании превысил 254 млрд рублей, а доля на российском рынке составила 32%. По этому показателю ВТБ Факторинг лидирует в шести из восьми федеральных округов, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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