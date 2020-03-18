18 Март 2020 2020-03-18T18:28:56+03:00

Задания от преподавателей будут выполнять в онлайн-формате

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Студенты медуниверситета в Екатеринбурге из-за коронавируса будут учиться дистанционно. Информацию об этом опубликовала пресс-служба УГМУ. Задания от преподавателей студенты будут выполнять в онлайн-формате.

- Все учебные занятия по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета переводятся в формат электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий, - рассказали в пресс-службе УГМУ.

С завтрашнего дня аудитории университета будут пустовать. Обучаться дистанционно студенты будут до особого распоряжения. Кроме того, на это время учащиеся УГМУ не будут проходить практику в больницах.

Ранее мы писали, что на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом отправят студентов Уральского федерального университета. Они не будут посещать учебные корпусы с понедельника.

ИСТОЧНИК KP.RU