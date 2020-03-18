Из-за коронавируса студентов УрФУ в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение

18 Март 2020 2020-03-18T13:09:25+03:00

Они будут получать задания от преподавателя через Интернет

Изменить размер текста: A A

Из-за ситуации с коронавирусом в Екатеринбурге студентов Уральского федерального университета решили перевести на дистанционное обучение. Начиная со следующего понедельника, 23 марта, и до 12 апреля студенты очного отделения не будут посещать учебные корпусы. В самом университете отмечают, что эту меру в дальнейшем могут и продлить.

- Дистанционная форма обучения - лишь технология, - говорит Виктор Кокшаров, ректор УрФУ. - Студенты продолжают освоение образовательных программ в полном объеме. Для ответов на возникающие вопросы студентов, их родителей, преподавателей и сотрудников открыта "горячая линия" - звонки принимают сотрудники контакт-центра университета.

Чтобы обучаться дистанционно, студенты должны будут войти в личный кабинет на сайте университета и, поддерживая связь с преподавателям, следуя его инструкциям, самостоятельно осваивать образовательный модуль или дисциплину.

- В их распоряжении также онлайн-курсы на национальной платформе открытого образования и облачные сервисы вуза, - поясняют в пресс-службе Уральского федерального университета.

ИСТОЧНИК KP.RU