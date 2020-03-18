2020-03-18T17:02:17+03:00
Общество

Семь лет за взятку в семь миллионов: в Екатеринбурге экс-депутата отправили за решетку

Приговор вынесли бывшему директору областного Управления капитального строительства Олегу Кагилеву
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской областиФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге сегодня в Кировском суде вынесли приговор бывшему директору областного Управления капитального строительства Олегу Кагилеву и его подельнику Денису Шадрину. Экс-депутата обвинили в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере, а его знакомого в посредничестве.

В 2017 году Олег Кагилев, работая руководителем в Управлении капитального строительства получил информацию, что планируется расторжение контракта между муниципальным учреждением и юридическим лицом на выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса в поселке Баранчинский. Кроме того в планах было объявление новых торгов. Экс-депутат решил, что это может сыграть ему на руку, если он за взятку обеспечит победу на торгах конкретного подрядчика.

- Олег Кагилев вступил в преступный сговор со своим знакомым Денисом Шадриным, договорившись, что последний выступит посредником между ним и строительной организацией, руководителю которой предложит принять участие в торгах с ценой контракта свыше 132 миллионов рублей с последующим признанием победителем при условии передачи взятки в размере 5 % от суммы контракта, что составило 6,6 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Подельник экс-депутата рассказал о предложении руководителю строительной компании. Когда тот дал согласие принять участие в торгах на указанных условиях, Олег Кагилев передал ему информацию, которая создала преимущественные условия для участия в торгах. В итоге контракт на реконструкцию спортивного комплекса был заключен.

Чтобы получить деньги экс-депутат заключил со строительной компанией контракт на поставку оборудования. Олег Кагилев считал, что это поможет ему скрыть преступный умысел. Однако руководитель строительной компании впоследствии добровольно отказался от передачи денег в виде взятки.

Суд назначил Олегу Кагилеву семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на гражданской и муниципальной службе на пять лет. Его подельник Денис Шадрин также получил семь лет колонии строгого режима и пять лет запрета занимать должности на госслужбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео задержания мужчины,подозреваемого в убийстве жены у здания суда в Первоуральске
Студенты медуниверситета в Екатеринбурге из-за коронавируса будут учиться дистанционно
«Ходят в костюмах по квартирам с утра до ночи»: соседей екатеринбурженки, больной коронавирусом, каждый день проверяют медики
В мэрии Екатеринбурга показали, как дезинфицируют транспорт перед выходом на линию
Семь лет за взятку в семь миллионов: в Екатеринбурге экс-депутата отправили за решетку
Жительница Екатеринбурга, заболевшая коронавирусом, путешествовала с собакой
ВТБ выдал более 100 миллиардов рублей ипотеки с начала года
Самого культурного чиновника мэрии Екатеринбурга отправили на карантин
Екатеринбург не станут изолировать из-за коронавируса
Чиновники рассказали о состоянии девушки с коронавирусом из Екатеринбурга
На Урале многодетной семье не предоставили жилье из-за того, что один из их маленьких детей умер
ЕГЭ для свердловских школьников, сдающих досрочно, не будут переносить из-за коронавируса
Как жителей Екатеринбурга обманывают при покупке медицинских масок
«Уральские авиалинии» перестают летать в часть стран СНГ
Свердловские полицейские вытащили из кювета бензовоз во время непогоды
Еды хватит на всех: в Россельхознадзоре успокоили свердловчан, массово скупающих продукты в магазинах
Что россияне скупают в аптеках?
На Урале создан оперативный штаб по распространению коронавируса