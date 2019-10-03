Депутата екатеринбургской гордумы будут судить за взятку в 6,6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-03T17:43:34+03:00

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Депутата екатеринбургской гордумы Олега Кагилева будут судить за взятку в 6,6 миллионов рублей. Расследование уголовного дела в отношении бывшего директора областного Управления капитального строительства Олега Кагилева и его подельника завершили сегодня. Депутат обвиняется в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере, а его знакомый в посредничестве.

- Взятка должна была быть передана за то, что, используя своё должностное положение, он предоставил директору строительной фирмы первую часть заявки на участие в аукционе по реконструкции спортивного комплекса в Кушвинском городском округе. Именно наличие правильно оформленной первой части этой заявки позволило строительной фирме в единственном числе быть допущенной к участию в аукционе. Другим участникам было отказано в допуске по причине несоответствия первых частей их заявок, - рассказали в следственном комитете.

Чтобы передача денег выглядела законной, обвиняемым было предложено директору строительной фирмы перечислить деньги на расчётный счёт юридического лица якобы за поставку строительного оборудования. Несмотря на то, что необходимые документы для фиктивного проведения этой сделки были готовы, директор строительной фирмы в последний момент добровольно отказался от передачи взятки. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU