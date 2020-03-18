2020-03-18T14:44:25+03:00
Общество

ЕГЭ для свердловских школьников, сдающих досрочно, не будут переносить из-за коронавируса

Сдача экзаменов пройдет согласно учебному плану
Мария Трапезникова
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Сдача экзаменов пройдет согласно учебному плануСдача экзаменов пройдет согласно учебному плануФото: Алексей БУЛАТОВ
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Федеральный Роспотребнадзор принял решение о том, что все свердловские школьники, зарегистрированные на досрочную сдачу ЕГЭ, будут сдавать экзамены в дни основного периода. Об этом рассказали во время совещания с регионами о работе в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

- Сложившаяся эпидемиологическая обстановка не повлияет на проведение ЕГЭ. Индивидуальные для каждого образовательного учреждения материалы уже направлены в регионе, экзамены будут проведены школами до конца текущего учебного года – в подходящие для этого сроки, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Каникулы также пройдут в соответствии с учебными планами – в период, обозначенный Минпросвещения России. Напомним, что на дистанционное обучение переведены сейчас все школьники Екатеринбурга, в других городах области решение об этом будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.

На сегодняшний день на Урале для сдачи ЕГЭ в досрочный период зарегистрированы порядка 800 человек, лишь 11 из них – выпускники этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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