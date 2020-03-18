2020-03-18T12:45:28+03:00
Происшествия

Полиция просит найти мужчину, который зарезал жену возле суда Первоуральска

На него завели дела не только об убийстве, но и о попытке убийства двух человек
Евгений Стоянов
Поделиться:
Полиция просит отозваться тех, кто знает о местонахождении нападавшегоПолиция просит отозваться тех, кто знает о местонахождении нападавшегоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Полиция просит найти мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей гражданской жены в Первоуральске. Напомним, все произошло утром 18 марта. Женщина шла в суд по делу о побоях. Судить должны были ее гражданского мужа (по данным «КП» его зовут Вячеслав Попов), который периодически распускал руки и бил женщину. Когда она уже подходила к суду, на нее напал Попов и начал бить женщину. Пострадавшей удалось добежать до здания суда и попросить пристава о помощи. Тот закрыл ее собственным телом. К счастью, пристав был в бронежилете, что спасло ему жизнь. Правда, нападавший все-таки нанес приставу удары ножом по рукам.

После инцидента следователи СК завели два уголовных дела – об убийстве и покушении на убийство двух человек.

В пресс-службе СКР по Свердловской области рассказали, что остановить нападавшего пытался не только пристав, но и еще один мужчина, находившийся возле входа в здание суда. Следствие считает, что нападавший пытался их убить.

Как уточнил официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых, в 2008 году мужчина уже был судим по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

- Личный состав полиции Первоуральска поднят по тревоге. Организован и проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию скрывшегося подозреваемого. На его розыск ориентированы все наряды ОВД. Тем, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД РФ по Свердловской области: 8(343)358-71-61. Конфиденциальность гарантируется, - уточнил полковник Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловские полицейские вытащили из кювета бензовоз во время непогоды
Еды хватит на всех: в Россельхознадзоре успокоили свердловчан, массово скупающих продукты в магазинах
Что россияне скупают в аптеках?
На Урале создан оперативный штаб по распространению коронавируса
В Екатеринбурге за разрушенное здание на Метеогорке просят 90 миллионов
МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге
Концерт "Диско-90-х" в Екатеринбурге переносится на осень
Из-за коронавируса студентов УрФУ в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение
Власти Екатеринбурга на отдых в детских лагерях выделили 629 миллионов
Рыбы на российских прилавках хватит на пару месяцев: будет ли дефицит
Tele2 обнуляет звонки на горячие линии и доступ к стопкоронавирус.рф
Полиция просит найти мужчину, который зарезал жену возле суда Первоуральска
Заготовили продукты и пути отступления: свердловские спасатели готовятся к весенним паводкам
Спектакль "Еврейское счастье", который должен был пройти в Екатеринбурге, переносят на новую дату
Следствие просит горожан помочь найти участника смертельной драки в Екатеринбурге
Свердловские энергетики рассказали, как они борются с вирусом
Коронавирус на Урале: Куйвашев попросил свердловчан не скупать всю гречку в магазинах
Туры и маршруты по Уралу представили на презентации в рамках выставки «Интурмаркет»
Из-за коронавируса кинотеатры Екатеринбурга начнут рассаживать зрителей в шахматном порядке
Коронавирус на Урале: Куйвашев утвердил список «карантинных» стран для свердловчан
На Урале слесарю выплатили 100 тысяч за травму на работе
Рыболовные сети не прошли контроль уральских таможенников
За месяц – 20 «закладок»: в Екатеринбурге поймали наркозакладчиков
УБРиР вошел в рейтинг самых надежных российских банков по версии Forbes