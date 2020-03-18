Полиция просит найти мужчину, который зарезал жену возле суда Первоуральска

18 Март 2020 2020-03-18T12:45:28+03:00

На него завели дела не только об убийстве, но и о попытке убийства двух человек

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Полиция просит найти мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей гражданской жены в Первоуральске. Напомним, все произошло утром 18 марта. Женщина шла в суд по делу о побоях. Судить должны были ее гражданского мужа (по данным «КП» его зовут Вячеслав Попов), который периодически распускал руки и бил женщину. Когда она уже подходила к суду, на нее напал Попов и начал бить женщину. Пострадавшей удалось добежать до здания суда и попросить пристава о помощи. Тот закрыл ее собственным телом. К счастью, пристав был в бронежилете, что спасло ему жизнь. Правда, нападавший все-таки нанес приставу удары ножом по рукам.

После инцидента следователи СК завели два уголовных дела – об убийстве и покушении на убийство двух человек.

В пресс-службе СКР по Свердловской области рассказали, что остановить нападавшего пытался не только пристав, но и еще один мужчина, находившийся возле входа в здание суда. Следствие считает, что нападавший пытался их убить.

Как уточнил официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых, в 2008 году мужчина уже был судим по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

- Личный состав полиции Первоуральска поднят по тревоге. Организован и проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию скрывшегося подозреваемого. На его розыск ориентированы все наряды ОВД. Тем, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД РФ по Свердловской области: 8(343)358-71-61. Конфиденциальность гарантируется, - уточнил полковник Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU