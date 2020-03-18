Спектакль "Еврейское счастье", который должен был пройти в Екатеринбурге, переносят на новую дату

18 Март 2020 2020-03-18T11:59:52+03:00

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В Екатеринбурге в целях безопасности продолжают отменять и переносить массовые мероприятия. В частности на новую дату перенесут спектакль "Еврейское счастье" с участием Татьяны Васильевой, Андрея Чадова и других артистов. Он должен был пройти во Дворце молодеди 24 марта.

- Сейчас дата переноса обсуждается, как только ее утвердят, мы сообщим, - гвоорят организаторы спектакля.

Напомним, что сегодня губернатор Свердловской области подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции. В одном из пунктов прописано, что под запрет попадают массовые мероприятия численностью более 50 человек. Запрет пока действует месяц - с 18 марта по 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU