2020-03-18T11:59:52+03:00
Общество

Спектакль "Еврейское счастье", который должен был пройти в Екатеринбурге, переносят на новую дату

Об этом рассказали организаторы спектакля.
Екатерина САЛТЫКОВА
Поделиться:
Фото: предоставлено организаторами спектакляФото: предоставлено организаторами спектакля
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге в целях безопасности продолжают отменять и переносить массовые мероприятия. В частности на новую дату перенесут спектакль "Еврейское счастье" с участием Татьяны Васильевой, Андрея Чадова и других артистов. Он должен был пройти во Дворце молодеди 24 марта.

- Сейчас дата переноса обсуждается, как только ее утвердят, мы сообщим, - гвоорят организаторы спектакля.

Напомним, что сегодня губернатор Свердловской области подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции. В одном из пунктов прописано, что под запрет попадают массовые мероприятия численностью более 50 человек. Запрет пока действует месяц - с 18 марта по 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловские полицейские вытащили из кювета бензовоз во время непогоды
Еды хватит на всех: в Россельхознадзоре успокоили свердловчан, массово скупающих продукты в магазинах
Что россияне скупают в аптеках?
На Урале создан оперативный штаб по распространению коронавируса
В Екатеринбурге за разрушенное здание на Метеогорке просят 90 миллионов
МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге
Концерт "Диско-90-х" в Екатеринбурге переносится на осень
Из-за коронавируса студентов УрФУ в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение
Власти Екатеринбурга на отдых в детских лагерях выделили 629 миллионов
Рыбы на российских прилавках хватит на пару месяцев: будет ли дефицит
Tele2 обнуляет звонки на горячие линии и доступ к стопкоронавирус.рф
Полиция просит найти мужчину, который зарезал жену возле суда Первоуральска
Заготовили продукты и пути отступления: свердловские спасатели готовятся к весенним паводкам
Спектакль "Еврейское счастье", который должен был пройти в Екатеринбурге, переносят на новую дату
Следствие просит горожан помочь найти участника смертельной драки в Екатеринбурге
Свердловские энергетики рассказали, как они борются с вирусом
Коронавирус на Урале: Куйвашев попросил свердловчан не скупать всю гречку в магазинах
Туры и маршруты по Уралу представили на презентации в рамках выставки «Интурмаркет»
Из-за коронавируса кинотеатры Екатеринбурга начнут рассаживать зрителей в шахматном порядке
Коронавирус на Урале: Куйвашев утвердил список «карантинных» стран для свердловчан
На Урале слесарю выплатили 100 тысяч за травму на работе
Рыболовные сети не прошли контроль уральских таможенников
За месяц – 20 «закладок»: в Екатеринбурге поймали наркозакладчиков
УБРиР вошел в рейтинг самых надежных российских банков по версии Forbes