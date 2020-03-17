2020-03-17T19:46:45+03:00
Общество

В парке Маяковского откроется новое летнее кафе с открытой кухней и экотеплицей

Посетители смогут наблюдать за сбором урожая и его готовкой
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба парка МаяковскогоФото: пресс-служба парка Маяковского
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В парке Маяковского откроется новое летнее кафе с открытой кухней и экотеплицей. Посетители смогут наблюдать за сбором урожая и его готовкой. Так как овощи и зелень будут расти прямо на территории кафе, их будут использовать как основу в меню. Также гостям предложат пиццу, мясо-гриль, авторские лимонады и чаи со свежими ягодами, выращенными в теплице при кафе. Необычное заведение откроет известный в Екатеринбурге ресторатор Артем Кринницкий.

- Мы решили подарить нашим гостям возможность видеть, как повар срезает салат и тут же кладет его в тарелку, как домашнюю зелень со своего огорода. Современный парк - это прежде всего здоровье: спорт, свежий воздух, здоровые продукты. Представления об отдыхе в формате «тир, колесо обозрения, шашлык и пиво» увы, безнадежно устарели, - рассказал о своем проекте Артем Кринницкий.

Фото: пресс-служба парка Маяковского

Фото: пресс-служба парка Маяковского

Над проектом также работал знакомый екатеринбуржцам по интерьерам в популярных ресторанах архитектор Григорий Заславский. По его задумке рядом с кафе обустроят детскую площадку и большую песочницу. Кроме того по словам авторов, главный акцент в новом кафе в парке сделан на экологичное и доступное детское меню.

Директор ЦПКиО Екатерина Кейльман уверена, что новый проект перевернет представления горожан о еде в парке. Напомним, Екатерина Кейльман в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» рассказывала, что на ее взгляд, в парке должно быть разнообразие в еде. Должен быть и фастфуд, и еда, подходящая детям, и возможность полноценно поужинать или пообедать всей семьей за столом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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