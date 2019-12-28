«Это должно быть место культуры и отдыха»: новый директор ЦПКиО о том, как изменится парк в 2020-м

Почти год назад Роман Шадрин покинул пост директора Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге. Горожане и журналисты нередко критиковали его за решения по благоустройству парка, например за памятные знаки разным родам войск и служб, напомнившие некоторым своей формой надгробные камни.

Нового директора парка назначили лишь спустя 11 месяцев. Им стала Екатерина Кейльман, которая десять лет работала исполнительным директором «Теле-Клуба». К своим обязанностям она приступила 9 декабря.

Накануне Нового года мы пригласили Екатерину в эфир радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92.3FM), чтобы узнать, как для нее прошли первые дни в новой должности и каких изменений в парке нам стоит ждать. Ниже приводим избранные моменты из разговора.

Екатерина Кейльман в начале декабря стала новым директором парка Маяковского.Фото: Павел Кислицын

ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ЛУЧШИЙ ПАРК В СТРАНЕ

- Екатерина, вы сразу согласились стать новым директором парка, когда вам предложили?

- На самом деле это был очень долгий процесс бесед и согласований. Все-таки для Екатеринбурга быть директором такого парка – это очень ответственная работа.

- Последнее время многие жители города говорили, что парк превратился в место, куда не хочется приходить. Вы попытаетесь изменить это? У вас большой опыт работы в «Теле-Клубе», где вы больше десяти лет проводили концерты известных артистов. Но с другой стороны в ЦПКиО вам придется решать хозяйственные вопросы. Не пугает это?

- Нет, меня это совершенно не пугает. В «Теле-Клубе», поверьте, я и хозяйственными вопросами занималась, как исполнительный директор. У нас была довольно большая команда. Для меня это не в новинку быть руководителем большого коллектива и хозяйства. Но в парке, конечно, совершенно другие масштабы. Это для меня серьезный вызов и огромная ответственность. Но я, как коренной екатеринбуржец, всей душой болею и за парк, и за наш город. В первую очередь и для себя тоже, я хочу сделать из парка чудесное место для отдыха.

Ранее парк Маяковского критиковали за плохое благоустройство.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сколько человек у вас сейчас в подчинении?

- В парке работает 141 человек. Это и художественная мастерская, и садово-парковый отдел, который занимается поддержанием чистоты, уходом за растениями. В парке есть теплица, где выращивают цветы, чтобы высаживать их потом. Есть отдел, который организовывает мероприятия, есть бухгалтерия…

- Останется ли в парке старая команда, или будете постепенно ее менять?

- Пока не знаю. Пока знакомлюсь с сотрудниками и наблюдаю за тем, как устроена жизнь в ЦПКиО. Они работают там намного дольше, чем я. Пока я погружаюсь в рабочий процесс.

- Кого-то с собой взяли из старой команды в «Теле-Клубе»?

- Я оставила свою команду в полном объеме на прежнем месте. С моей стороны было бы как-то некорректно их переманивать. Я решила начать новую жизнь. Из новых сотрудников в парке у меня только мой первый заместитель. До этого он работал в городской администрации в дирекции праздничных мероприятий и в ЦК «Урал». И у меня есть новый личный помощник. Пока на этом все.

- Вы подчиняетесь администрации города, управлению культуры. Они ставили какие-то задачи перед вами? Или у вас полный карт-бланш?

- Есть вот такая толстенная книжка (показывает руками, - Ред.). Называется она «Муниципальное задание». Там очень много разных показателей, которые я должна выполнять. В первую очередь перед городской администрацией и главой города, и управлением культуры стоит только одна задача – сделать самый лучший парк в стране.

- Нескромно. Но ведь бюджеты у нас не такие, как у Москвы. Как мы можем с ними конкурировать?

- Дело ведь не только в деньгах, но и в смыслах. Да и запросы у горожан у всех разные. Мне кажется, что парк в первую очередь должен стать местом, соответствующим тому названию, которое носит. Это должен быть парк культуры и отдыха. Мы все будем строить вокруг этого. И моя личная ценность – забота о природе и вопросы экологии. Думаю, что будем с гостями и посетителями разговаривать на эти темы разными способами.

«НА МЕСТЕ ЛЕСА ОСТАНЕТСЯ ЛЕС»

- Звучат опасения, что застройщик ЖК Clever Park, который разрабатывал концепцию реновации парка и собирается вкладывать свои деньги, будет застраивать территорию парка домами. Это правда?

- Вы, наверное, задавая этот вопрос, сами понимаете, насколько это глупо звучит. Clever Park выступил инициатором и привлек отличное архитектурное бюро для разработки концепции. И, конечно, никто не будет ничего застраивать. На месте леса останется лес.

В ЦПКиО работает один из самых больших катков в городе. Его площадь составляет три тысячи квадратных метров.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что планируется на территории парка сделать?

- По сути, концепция заключается в том, чтобы восстановить историческую форму парка – это партеры. Партерный парк представляет собой квадраты, которые, если посмотреть архивные фотографии парка, всегда были запланированы, но, к сожалению, не были реализованы в полном объеме. И эти квадраты будут наполнены различными функциями. Это может быть детская площадка, аттракцион, цветник, теннисный корт… В концепции запланирован и мультифункциональный луг. Это такой большой зеленый луг, на котором можно полежать, устроить пикник летом, зимой покататься с горки, устроить там масленицу. У него очень большой функционал. А кроме этого запланированы разные маршруты: спортивное кольцо, беговая дорожка, веломаршрут, лыжные трассы. Сейчас есть противоречащие запросы. Например, просят запретить выгул собак. Просят запретить передвижение на велосипеде. Пешеходы мешают велосипедистам, собаки мешают пешеходам и эти маршруты нужно как-то разделить.

- Что будет с аттракционами? Будут ли они новыми, или останутся старыми?

- Если говорить глобально, то хотелось бы все аттракционы вынести на отдельную территорию и собрать вместе. Шум от них мешает маленьким детям и их мамам. Конечно, очень хотелось бы обновить парк аттракционов. В какой срок это произойдет, я пока не могу сказать.

- Поскольку ранее вы специализировались на проведении больших шоу и фестивалей, будет ли с вашим приходом какой-то новый фестиваль проводиться в парке?

- Да, я очень надеюсь, что уже этим летом у нас пройдет несколько больших масштабных мероприятий. Работаем над новой концепцией городской Масленицы, которая традиционно проходила в ЦПКиО. Гастрономический фестиваль пройдет. Надеемся, что возродим музыкальный фестиваль «Маяк», где у нас выступала Земфира, БИ-2, Сплин, Дельфин и он будет проходить на территории парка.

- У нас не первый год проходит фестиваль «Ночь музыки». Вы свои площадки тоже можете предложить для него?

- Это скорее вопрос к организаторам фестиваля. Я бы очень хотела, чтобы парк был его частью, но мне кажется, парк слишком далеко находится от пешеходного маршрута.

- Огромное количество людей жалуются на плохую еду в парке. Будут ли изменения?

- Да, будут. Уже сейчас принимаем и рассматриваем коммерческие предложения на летний сезон. На мой взгляд, должно быть разнообразие. Должен быть и фастфуд, и еда, подходящая детям, и возможность полноценно поужинать или пообедать всей семьей за столом.

- Сохранилась ли фанзона, которая строилась для Чемпионата мира по футболу 2018 года?

- Да, она на месте. Сейчас там расположена лыжная база – можно взять в прокат лыжи и побегать по лыжне. Картинг тоже есть в фанзоне. Еще мы думаем, как ее использовать летом.

- Жители города хотят, чтобы старейшие аттракционы были заменены, так как переживают за безопасность детей. Что будет сделано в этом направлении?

- На следующей неделе свяжемся с ведущим экспертом в стране по оценке аттракционов. Аттракционы каждый год проходят проверку. И мы перед сезоном ее проведем. По качеству сервиса будем работать с арендаторами и заниматься работой с моим коллективом. Я надеюсь, что изменения будут видны всем.

Работать парк Маяковского будет все праздничные дни.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ПАРК ЗА НОВОГОДНИМ НАСТРОЕНИЕМ

- Вопрос от читателя: на территории парка есть спортивная площадка, оборудованная спортсменами на свои деньги. Планируется ли поставить там тренажеры, помочь этим людям?

- Мы планируем увеличить там уровень освещения, чтобы в вечернее время было комфортнее заниматься. Летом собираемся площадку обновить. Уже встречались с несколькими партнерами.

- Что парк приготовил на Новый год?

- Парк это место, куда стоит приехать за новогодним настроением – просто прогуляться по центральной аллее, покататься на коньках. Это отличный способ обзавестись позитивным зимним настроением. Мы зажгли обновленную искусственную ель. Ее высота 21 метр. На мой взгляд, это будет самая красивая елка в городе. У нас работает усадьба Деда Мороза, куда можно придти с ребенком и поучаствовать в мастер-классах. Парк будет работать в новогоднюю ночь. В праздники можно будет покататься на лыжах по лесу и насладиться всеми зимними традиционными развлечениями. У нас один из самых больших катков в городе – три тысячи квадратных метров. Часть аттракционов будет работать, как и супергорка – самая высокая в городе. Можно скатиться и чуточку адреналина получить. Работать будем все дни с 1 января.