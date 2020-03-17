2020-03-17T17:51:30+03:00
Общество

В Екатеринбурге в больнице №40 ограничили посещение пациентов

Родственники могут попасть к пациенту только по спецпропуску
Алина СУРИНА
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Посетителей пускают только к родственникам, которым требуется помощь родныхПосетителей пускают только к родственникам, которым требуется помощь родныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в больнице №40 ограничили посещение. Родственников пациентов просят временно не приходить в больницу для встреч с больными. Как рассказали в пресс-службе ГКБ №40, профилактические меры ввели из-за угрозы распространения респираторных вирусных инфекций.

- Просим на время воздержаться от посещения родственников в больнице в стационаре. Это всегда бывает в сезон респираторных вирусных инфекций. И этот год не стал исключением, - рассказали в пресс-службе ГКБ №40.

Посетителей пускают к больным по необходимости - только к тем пациентам, которым нужна помощь родственников. Для таких посетителей предусмотрена система специальных пропусков. Передачи для пациентов от родных принимают в обычном режиме.

Напомним, в Екатеринбурге сегодня подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Женщина была госпитализирована в ГКБ № 40 с высокой температурой. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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