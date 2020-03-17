В Екатеринбурге в больнице №40 ограничили посещение пациентов
В Екатеринбурге в больнице №40 ограничили посещение. Родственников пациентов просят временно не приходить в больницу для встреч с больными. Как рассказали в пресс-службе ГКБ №40, профилактические меры ввели из-за угрозы распространения респираторных вирусных инфекций.
- Просим на время воздержаться от посещения родственников в больнице в стационаре. Это всегда бывает в сезон респираторных вирусных инфекций. И этот год не стал исключением, - рассказали в пресс-службе ГКБ №40.
Посетителей пускают к больным по необходимости - только к тем пациентам, которым нужна помощь родственников. Для таких посетителей предусмотрена система специальных пропусков. Передачи для пациентов от родных принимают в обычном режиме.
Напомним, в Екатеринбурге сегодня подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Женщина была госпитализирована в ГКБ № 40 с высокой температурой. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU