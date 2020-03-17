Сотрудников Кольцово перед сменами проверяют на тепловизорах

17 Март 2020 2020-03-17T14:02:38+03:00

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Международный аэропорт Кольцово ввел дополнительные меры по профилактике в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в мире. Теперь во всех помещениях увеличена частота уборки с помощью специальных дезинфицирующих средств.

Кроме того, все стойки регистрации, информации, места общественного пользования, а также контактное оборудование зон предполетного досмотра и выходов на посадку каждый час обрабатываются хлорсодержащими дезинфицирующими средствами.

Фото: пресс-служба Кольцово

- При уборке производится обработка стоек регистрации, окошек авиакасс, спинок кресел в залах ожидания, подлокотников, дверных ручек, кнопок и других контактных поверхностей, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Все автобусы и транспорт, который используется для обслуживания самолетов, также подвергается дезинфекции. А сотрудники аэропорта и тех организаций, которые находится на его территории, перед сменами проверяются на тепловизоре. При выявлении малейших признаков ОРВИ работника отстраняют от работы и отправляют на лечение по месту жительства. Кроме того, на территории всего Кольцово организовано звуковое и видеоинформирование пассажиров о мерах профилактики COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU