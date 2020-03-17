2020-03-17T08:18:01+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 271 миллион отремонтируют дорогу на улице Чкалова

Участок станет четырехполосным с велодорожками
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге, в микрорайоне Академический, планируют отремонтировать дорогу на улице Чкалова. Согласно конкурсу, который на сайте госзакупок опубликовала администрация Екатеринбурга, подрядчику обещают выплатить 272 миллиона рублей из горбюджета.

- Нужно будет создать информационную модель дороги общей протяженностью 827 метров на участке от улицы Чкалова до Академика Сахарова. Кроме того, нужно будет разработать всю необходимую документацию с чертежами, после чего уже приступить к строительству, - говорится в документах.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Крайний срок окончания работ – 30 ноября 2021 года. Планируется, что отремонтированная улица станет четырех полосной с шириной проезжей части в 14 метров и велодорожек – в 3,5 метра.

Накануне мы рассказывали, что в Академическом еще одну улицу планируют отремонтировать – улицу Мехренцеваза 45 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Екатеринбурге за 271 миллион отремонтируют дорогу на улице Чкалова
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