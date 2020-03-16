В Академическом за 45 миллионов закатают в асфальт улицу Мехренцева
В микрорайоне Академический администрация Екатеринбурга планирует закатать в асфальт улицу Анатолия Мехренцева – на участке от Павла Шаманова до Академика Сахарова. Сейчас же водители ездят по грунтовке и бетонным плитам.
Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчик должен будет завершить работы до конца этого года: обустроить двухполосный участок дороги длиной всего 232 метра, построить тротуары и велодорожки, а также электрические сети для светофоров. Словом, привести дорогу в идеальное состояние.
Красным указан участок. который планируют закатать в асфальт. Фото: Яндекс.Карты
Заплатить ему за работы готовы больше 45 миллионов рублей. Заказчиком выступило Управление капитального строительства Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU