В Академическом за 45 миллионов закатают в асфальт улицу Мехренцева

16 Март 2020 2020-03-16T13:51:34+03:00

На участке в 232 метра нужно будет построить тротуары, велодорожки и светофоры

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В микрорайоне Академический администрация Екатеринбурга планирует закатать в асфальт улицу Анатолия Мехренцева – на участке от Павла Шаманова до Академика Сахарова. Сейчас же водители ездят по грунтовке и бетонным плитам.

Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчик должен будет завершить работы до конца этого года: обустроить двухполосный участок дороги длиной всего 232 метра, построить тротуары и велодорожки, а также электрические сети для светофоров. Словом, привести дорогу в идеальное состояние.

Красным указан участок. который планируют закатать в асфальт. Фото: Яндекс.Карты

Заплатить ему за работы готовы больше 45 миллионов рублей. Заказчиком выступило Управление капитального строительства Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU