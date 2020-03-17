Второй день снегопада: Екатеринбург снова застыл в километровых пробках
В Екатеринбурге идет второй день неутихающего снегопада. Дорожная обстановка крайне тяжелая, машины едут медленно, местами происходят аварии. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность на дорогах достигла отметки в 9 баллов.
Больше всего заторов образовалось в тех местах, где произошли ДТП: на Кольцовском тракте, в квадрате улиц Ленина – Московская – Пестеревский переулок – Репина, на улице Татищева – на пересечении Московской и Ленина. Помимо этого, пробки есть на улицах Вильгельма де Геннина, Гурзуфской, Мельникова, на проспекте Космонавтов, Готвальда и Зенитчиков.
Фото: Яндекс.Пробки
Вчера областное ГИБДД вынесло предупреждение о непогоде. Водителей просят быть предельно внимательными за рулем, соблюдать ПДД, не совершать резких маневров и не тормозить резко.
ИСТОЧНИК KP.RU