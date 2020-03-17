2020-03-17T07:27:09+03:00
Общество

Второй день снегопада: Екатеринбург снова застыл в километровых пробках

Загруженность на дорогах достигла отметки в 9 баллов
Мария Трапезникова
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Екатеринбург застыл в пробкахЕкатеринбург застыл в пробкахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге идет второй день неутихающего снегопада. Дорожная обстановка крайне тяжелая, машины едут медленно, местами происходят аварии. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность на дорогах достигла отметки в 9 баллов.

Больше всего заторов образовалось в тех местах, где произошли ДТП: на Кольцовском тракте, в квадрате улиц Ленина – Московская – Пестеревский переулок – Репина, на улице Татищева – на пересечении Московской и Ленина. Помимо этого, пробки есть на улицах Вильгельма де Геннина, Гурзуфской, Мельникова, на проспекте Космонавтов, Готвальда и Зенитчиков.

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

Вчера областное ГИБДД вынесло предупреждение о непогоде. Водителей просят быть предельно внимательными за рулем, соблюдать ПДД, не совершать резких маневров и не тормозить резко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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