2020-03-16T19:02:33+03:00
Общество

В Свердловской области из-за непогоды госавтоинспекторы патрулируют трассы в усиленном режиме

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок
Алина СУРИНА
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Сотрудники ГИБДД патрулируют опасные участки дорогСотрудники ГИБДД патрулируют опасные участки дорогФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области из-за непогоды госавтоинспекторы патрулируют трассы в усиленном режиме. По дорогам региона сотрудники ГИБДД двигаются с включёнными проблесковыми маяками. На опасных участках трасс стоят патрули, готовые прийти на помощь водителям.

Мокрый снег и ветер может привести к ночи к сильному гололеду и ухудшить видимость на дорогах. Поэтому водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок. О затруднениях на дорогах из-за непогоды предупреждают и в ГИБДД Екатеринбурга- из-за обильного выпадения осадков возможны затруднения в движении транспортных средств и резкий всплеск аварийности.

- Необходимо учитывать, что плохие погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности, а свежевыпавший снег при торможении не укатывается, а перемещается впереди колес автомобиля, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Водителей просят обратить внимание на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров. Кроме того особая осторожность необходима при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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