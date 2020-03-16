2020-03-16T17:05:49+03:00
Общество

Зеленую рощу в Екатеринбурге закроют для прогулок 1 апреля

Реконструкция парка будет проводиться до 23 октября
Алина СУРИНА
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Если часть запланированного успеют сделать до лета, то доступ в парк для посетителей откроют раньше октябряЕсли часть запланированного успеют сделать до лета, то доступ в парк для посетителей откроют раньше октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Зеленую рощу в Екатеринбурге закроют для прогулок 1 апреля. Реконструкция в парке идет полным ходом – сейчас там уже обустроили дорожки, установили опоры освещения и проложили кабели электричества. Рабочим осталось сделать саму сложную работу, которая требует ограничить доступ посетителей в парк. Добавим, что завершить реконструкцию планируют к 23 октября.

- Эта мера необходима в первую очередь для того, чтобы граждане не подвергали свою жизнь и здоровье риску: находиться на территории, которая на этот период станет строительной площадкой, будет крайне опасно, - рассказали в департаменте информационной политики Екатеринбурга.

За указанный период рабочие обустроят все площадки и дорожки, высадят новые и подрежут старые зелёные насаждения. Если часть запланированного успеют сделать до лета, то доступ в парк для посетителей откроют раньше октября.

Напомним, замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов отмечал, что в проекте реконструкции Зеленой рощи были учтены все замечания. К примеру, на территории парка, где есть могилы, ничего копать не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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