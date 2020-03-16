2020-03-16T13:11:56+03:00
Общество

Люди улыбались и играли друг с другом: Екатеринбург заставили шахматными досками

Такую необычную акцию региональная Федерация шахмат решила провести в рамках подготовки к турниру претендентов ФИДЕ-2020
Мария Трапезникова
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В рамках подготовки к турниру претендентов ФИДЕ-2020 в Екатеринбурге прошла очень трогательная акция: активисты из Федерации шахмат Свердловской области заставили центр города шахматными досками

- В ночь с пятницы на субботу мы разложили сотни шахматных досок с расставленными фигурами. Так мы предложили горожанам сделать свой ход. После стали наблюдать за реакцией, - рассказал «КП-Екатеринбург» исполнительный директор региональной Федерации шахмат Альберт Степанян. – Екатеринбург, ты крутой и очень умный!

Екатеринбург заставили шахматными досками.Видео: Федерация шахмат Свердловской области

Реакция горожан была удивительной и милой одновременно: они садились на лавочки, играли, улыбались, знакомились друг с другом и «постили» в соцсети фотографии и видео. К шахматам у горожан было очень уважительное отношение: никто не пытался забрать или сломать фигурки.

Напомним, турнир претендентов проходит в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, в котором восемь ведущих гроссмейстеров мира поборются за право бросить вызов действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену (Норвегия). Но в связи с ограничением массового скопления человек следить за турниром зрители смогут с помощью онлайн-трансляции на сайте ФИДЕ. Ее можно будет посмотреть на трех языках: китайском, русском и английском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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