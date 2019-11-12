2019-11-12T07:57:18+03:00
Общество

Весной 2020 года в Екатеринбурге пройдет турнир претендентов по шахматам

Восемь ведущих гроссмейстеров мира поборются за право бросить вызов действующему чемпиону
Мария Трапезникова
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Спортивное мероприятие пройдет весной 2020 годаСпортивное мероприятие пройдет весной 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Весной следующего года, с 15 марта по 5 апреля, в Екатеринбурге пройдет турнир претендентов по шахматам, в котором восемь ведущих гроссмейстеров мира поборются за право бросить вызов действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену (Норвегия). Соглашение было подписано накануне, 11 ноября, в Москве.

- Четыре претендента уже известны – это Фабиано Каруана (США), Теймур Раджабов (Азербайджан), Дин Лижэнь и Ван Хао (Китай), - рассказали в пресс-службе Федерации шахмат России.

Еще двое будут определены по итогам серии Гран-при ФИДЕ, один – по лучшему среднему рейтингу за 2019 год, еще один участник будет номинирован организаторами.

Финальный матч пройдет в ноябре 2020 года – на его проведение уже подали заявки ОАЭ и Аргентина. Напомним, что заявка Екатеринбурга была одобрена Международной федерацией шахмат в сентябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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