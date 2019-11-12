Весной 2020 года в Екатеринбурге пройдет турнир претендентов по шахматам
Весной следующего года, с 15 марта по 5 апреля, в Екатеринбурге пройдет турнир претендентов по шахматам, в котором восемь ведущих гроссмейстеров мира поборются за право бросить вызов действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену (Норвегия). Соглашение было подписано накануне, 11 ноября, в Москве.
- Четыре претендента уже известны – это Фабиано Каруана (США), Теймур Раджабов (Азербайджан), Дин Лижэнь и Ван Хао (Китай), - рассказали в пресс-службе Федерации шахмат России.
Еще двое будут определены по итогам серии Гран-при ФИДЕ, один – по лучшему среднему рейтингу за 2019 год, еще один участник будет номинирован организаторами.
Финальный матч пройдет в ноябре 2020 года – на его проведение уже подали заявки ОАЭ и Аргентина. Напомним, что заявка Екатеринбурга была одобрена Международной федерацией шахмат в сентябре этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU