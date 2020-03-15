ГИБДД просит уральских водителей отложить дальние поездки из-за снегопада и гололеда
Свердловские сотрудники ГИБДД предупредили водителей о неблагоприятных дорожных условиях из-за погоды. Автомобилистов просят отложить дальние поездки или быть предельно осторожными на трассах. вечером ожидается похолодание до - 3, в связи с чем на дорогах станет скользко.
- При невозможности отменить поездку водителям необходимо соблюдать дистанцию, двигаться с пониженной скоростью, быть предельно внимательными за рулем, чтобы суметь вовремя среагировать на изменившуюся дорожную ситуацию, - рассказали в пресс-службе ГИДББ по Свердловской области.
Быть внимательными нужно и пешеходам. Осторожно переходите через дорогу, убедитесь, что машины остановились до конца.
Напомним, сегодня утром под Первоуральском случилась смертельная аварии из-за скользкой дороге. Погибли три человека, еще один подросток пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU