2020-03-15T09:18:41+03:00
Происшествия

Три человека погибли: на трассе «Екатеринбург-Пермь» массовая авария с автобусом, грузовиком и легковушками

На месте ДТП работают сотрудники полиции, медики и МЧС
Юлия СТАЛИНА
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Пассажиры автобуса не пострадали. Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети ""ВКонтакте".Пассажиры автобуса не пострадали. Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети ""ВКонтакте".
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Массовая авария произошла на трассе «Екатеринбург-Пермь» сегодня утром, примерно в 8 часов. Столкнулись пассажирский автобус, две легковушки и грузовик. ДТП случилось недалеко от Первоуральска. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

- Движение реверсивное, автомобили после ДТП находятся на полосе движения в сторону Перми. По предварительной информации есть погибшие и пострадавшие. В автобусе, следовавшем по маршруту №679 Екатеринбург-Красноуфимск, предварительно пострадавших нет, - пишет Андрей.

Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети ""ВКонтакте".

Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети ""ВКонтакте".

Информацию подтвердили официально. Сейчас на месте работают бригада медиков, сотрудники МЧС и ГИБДД.

Как рассказали в областном ГИБДД, столкнулись Hyundai, Lada Largus и автобус из Красноуфимска. Три человека, ехавших в иномарке, погибли, в Largus есть один пострадавший. Пассажиры автобуса травм не получили. Спасатели извлекают тела погибших.

- Спасатели произвели отсоединение клемм аккумулятора с целью недопущения возгорания поврежденных авто. После проведения следственных мероприятий с помощью спецсреств огнеборцами будет производиться деблокировка погибших, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Подробная информация об аварии будет позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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