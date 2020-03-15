ГИБДД ищет водителя, который сбил 8-летнюю школьницу в Екатеринбурге

15 Март 2020 2020-03-15T07:58:46+03:00

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Екатеринбургская полиция ищет водителя, который сбил ребенка на «зебре». Это случилось 10 марта напротив дома №27/1 по улице Билимбаевской. Неустановленная машина ехала со стороны Кишиневской, когда переехала 8-летнюю школьницу, идущую по пешеходному переходу без светофора. Ребенок в тот момент направлялся на занятия.

- После совершенного ДТП водитель с места происшествия скрылся в направлении улицы Дружининская. В результате происшествия несовершеннолетняя получила травму: ушиб мягких тканей головы, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

Сейчас разыскиваются свидетели ДТП: пешеходы, другие водители, записи видеорегистраторов. Всем, кто может помочь в поиске водителя, просят обращаться по телефону: 8 950 201 27 89. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU