2020-03-14T11:11:02+03:00
Общество

В Свердловской области по прежнему не зафиксированы случаи заражения коронавирусом

Медики активно проверяют людей, вернувшихся из стран, где свирепствует инфекция
Евгений Стоянов
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В случае появления симптомов болезни необходимо сразу обращаться к врачамВ случае появления симптомов болезни необходимо сразу обращаться к врачамФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 14 марта в Свердловской области не зарегистрировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

- По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями на 10:00 часов 14 марта 2020 года на территории Свердловской области не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания, вызванных коронаровирусной инфекцией (COVID-2019), - отметили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что медики усиленно наблюдают свердловских туристов, возвращающихся из стран, где бушует коронавирус.

- Роспотребнадзор напомнил, что при появлении симптомов болезни при возвращении из поездки в страны, где зафиксированы случаи заболевания коронаваирусом, необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью к врачу, предоставив информацию о посещенных странах и сроках пребывания, - уточнили в Минздраве.

Недавно мы писали, что врачи заподозрили коронавирус у женщины, недавно вернувшейся из Италии. Проходить обследование женщина не захотела, тогда медикам пришлось идти в суд. К счастью, коронавирус у женщины не подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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