2020-03-13T13:53:10+03:00
Общество

Стали известны анализы вернувшейся из Италии екатеринбурженки, у которой заподозрили коронавирус

Медикам пришлось идти в суд, чтобы поместить женщину в больницу
Евгений Стоянов
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Екатеринбурженка пробудет в больнице до 17 мартаЕкатеринбурженка пробудет в больнице до 17 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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У женщины, которую неделю назад через суд госпитализировали с подозрением на коронавирус, не подтвердилась смертельная инфекция. Об этом «КП» рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Напомним, екатеринбурженка недавно вернулась из поездки в Италию, но не захотела ложиться на карантин. В прошлую пятницу Кировский районный суд принял решение поместить женщину в больницу. Там она пробудет до 17 марта.

- У женщины были взяты первые анализы, они отрицательные, - рассказала «КП» представитель регионального Роспотребнадзора Анна Ожиганова.

Также Ожиганова уточнила, что будут взяты и другие анализы и только после них можно будет полностью исключить наличие вируса.

Напомним, несколько недель назад представителям Роспотребнадзора пришлось обращаться в суд, чтобы принудительно госпитализировать маму с двумя малолетними дочками, которые недавно вернулись из Китая. Добровольно исполнять решение суда мама не захотела, тогда к ней домой пришли полицейские. Позже выяснилось, что коронавирус у детей не подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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