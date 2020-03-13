Мужчину, ранившего ножом екатеринбурженку на детской площадке, отправили в СИЗО

13 Март 2020 2020-03-13T18:35:44+03:00

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В Екатеринбурге суд отправил под стражу 57-летнего Олега Крупянко, которого обвиняют в нападении на женщину с ножом на детской площадке в микрорайоне Светлый. Об этом "КП" рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

- Избрана меря пресечения в виде заключения под стражу на срок по 11 мая, - рассказали в облсуде.

Напомним, следствие считает, что на 38-летнюю Наталью набросился собственный сосед. Все произошло днем 12 марта. Сначала Крупянко позвонил в квартиру к пострадавшей и ее сожителю. В ходе разговора между ними завязался конфликт. Во время перепалки сосед достал нож. Спасаясь от Крупянко, жители квартиры выбежали на улицу. Нападавший догнал Наталью на детской площадке и начал наносить ей удары ножом. Бил в грудь и шею.

Свидетелем инцидента стал охранник алкомаркета, расположенного рядом. Он не испугался мужчины с ножом и обезвредил его, ударив палкой по руке. Это спасло женщине жизнь.

Мужчина нанес женщине множественные удары в шею и грудь. Фото: СУ СКР

Позже в полиции рассказали, из-за чего произошел конфликт. В итоге дело передали из полиции в СКР. Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Наталья сейчас находится в реанимации.

Как мы писали до этого, нападавший имеет психическое расстройство и состоит по этому поводу на учете. Также в полиции сообщили, что у обвиняемого вторая группа инвалидности.

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В момент нападения с собой у него было сразу три ножа. Прибывшие на место полицейские нашли опасные предметы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU