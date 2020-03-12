«При нем было 3 ножа»: мужчина, ранивший екатеринбурженку на детской площадке, оказался душевнобольным
Мужчина, напавший на женщину на детской площадке в Екатеринбурге, оказался душевнобольным. Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах.
Напомним, нападение на женщину произошло сегодня днем на детской площадке у одного из домов в поселке Светлый. После произошедшего полиция задержала 57-летнего соседа раненой женщины.
- В момент нападения с собой у него было сразу три ножа. После произошедшего он их выкинул, - уточнил наш собеседник.
Но прибывшие на место полицейские нашли опасные предметы. Затем мужчину доставили в отдел полиции. Там и выяснилось, что нападавший является психически не здоровым человеком, состоящим на учете. Силовикам он объяснил, что причиной нападения на женщину стал давний соседский конфликт.
Сейчас пострадавшая находится в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU