«При нем было 3 ножа»: мужчина, ранивший екатеринбурженку на детской площадке, оказался душевнобольным

12 Март 2020 2020-03-12T14:56:32+03:00

Женщина, которую он пырнул, сейчас находится в больнице

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Мужчина, напавший на женщину на детской площадке в Екатеринбурге, оказался душевнобольным. Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, нападение на женщину произошло сегодня днем на детской площадке у одного из домов в поселке Светлый. После произошедшего полиция задержала 57-летнего соседа раненой женщины.

- В момент нападения с собой у него было сразу три ножа. После произошедшего он их выкинул, - уточнил наш собеседник.

Но прибывшие на место полицейские нашли опасные предметы. Затем мужчину доставили в отдел полиции. Там и выяснилось, что нападавший является психически не здоровым человеком, состоящим на учете. Силовикам он объяснил, что причиной нападения на женщину стал давний соседский конфликт.

Сейчас пострадавшая находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU