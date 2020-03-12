2020-03-12T13:49:46+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге женщину ранили ножом на детской площадке у собственного дома

Полиция задержала соседа пострадавшей
Евгений Стоянов
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Сейчас полицейские опрашивают соседей и выясняют обстоятельства произошедшегоСейчас полицейские опрашивают соседей и выясняют обстоятельства произошедшегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в одном из домов в микрорайоне Светлый женщина оказалась ранена ножом. Это произошло прямо на детской площадке.

Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, полиция задержали одного из соседей пострадавшей. Им оказался 57-летний мужчина.

— Сотрудниками полиции на месте задержан мужчина 1963 года рождения, который, с его слов, является соседом пострадавшей. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции, которые сейчас опрашивают жителей дома и устанавливают очевидцев инцидента. Пострадавшая находится в больнице, — уточнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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