В Екатеринбурге женщину ранили ножом на детской площадке у собственного дома

12 Март 2020 2020-03-12T13:49:46+03:00

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В Екатеринбурге в одном из домов в микрорайоне Светлый женщина оказалась ранена ножом. Это произошло прямо на детской площадке.

Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, полиция задержали одного из соседей пострадавшей. Им оказался 57-летний мужчина.

— Сотрудниками полиции на месте задержан мужчина 1963 года рождения, который, с его слов, является соседом пострадавшей. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции, которые сейчас опрашивают жителей дома и устанавливают очевидцев инцидента. Пострадавшая находится в больнице, — уточнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU