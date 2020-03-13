«От смерти ее спас охранник алкомаркета»: на екатеринбуржца, ранившего женщину на детской площадке, завели дело о попытке убийства
На мужчину, напавшего с ножом на женщину на детской площадке в поселке Светлый, возбудили уголовное дело. Об этом «КП» рассказал начальник следственного отдела СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга Дмитрий Аникин. Дело о нападении на женщину передали из полиции в СК.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчине предъявлено обвинение. Сегодня в суде будет рассмотрено ходатайство следствия о мере пресечения в виде ареста, - рассказал Аникин.
Более подробную информацию по этому делу следователь раскрывать не стал. Но источник «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах рассказал интересные подробности нападения на 38-летнюю Наталью. Оказывается, от гибели ее спас очевидец, который работает в одном из алкомаркетов. Он не испугался неадекватного мужчины с ножом и вступил с ним в схватку.
Сначала неадекватный сосед набросился на сожителя Натальи, но тому удалось сбежать, к сожалению, женщине не удалось этого сделать. Фото: соцсети
57-летний обвиняемый мужчина является соседом Натальи. По какой-то причине он конфликтовал с ней и ее сожителем. 12 марта он решил зайти к ним домой. Между соседями началась перепалка. В итоге незваный гость достал нож. Сначала неадекватный сосед начал пытаться пырнуть им сожителя Натальи, но тому удалось сбежать. После этого агрессия перешла на женщину. К сожалению, скрыться той не удалось. Она пыталась сбежать, но мужчина настиг ее на детской площадке около дома.
- Он начал наносить ей множественные удары ножом в область груди и шеи. От смерти женщину спас очевидец – охранник алкомаркета, расположенного неподалеку. Увидев, что происходит, он не испугался и обезвредил нападавшего, ударив его по руке палкой, - рассказал наш собеседник.
Также силовик подтвердил информацию, которую мы писали до этого. Действительно, нападавший имеет психическое расстройство, правда, оно является вялотекущим. Степень его вменяемости определит психиатрическая экспертиза.
Наталья сейчас находится в реанимации без сознания. По данным одного из наших источников в ее крови нашли наркотики. Правда, официального подтверждения этой информации пока нет.
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В момент нападения с собой у него было сразу три ножа. Прибывшие на место полицейские нашли опасные предметы (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU