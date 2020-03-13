Стало известно, из-за чего неадекватный екатеринбуржец набросился с ножом на женщину на детской площадке

13 Март 2020 2020-03-13T11:39:40+03:00

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Минувшим днем в микрорайоне Светлый в Екатеринбурге прямо на детской площадке 57-летний мужчина напал на женщину, которая оказалась его соседкой. Они сильно поссорились, и все бы закончилось трагически, если бы не храбрый охранник из алкомаркета, расположенного неподалеку от всего произошедшего. Он набросился на мужчину с палкой и выбил у того из рук нож, которым тот сильно поранил соседку с шею и грудь.

Сегодня стала известна причина конфликта, которая и вывела нападавшего из себя. Как рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, задержанный мужчина является жителем Арамили. Он нигде не работает и состоит на учете у психиатра.

- Несколько дней назад он находился в гостях у потерпевшей женщины, а когда ушел, якобы оставил у нее свой мобильный телефон. Вчера, около полудня, он вновь пришел к ней в гости и потребовал вернуть имущество, - добавил Горелых. – Однако хозяйка дома сообщила, что даже не видела его телефон. Эти слова гость воспринял неадекватно, вспыхнула ссора, в ходе которой дебошир схватил два кухонных ножа и нанес телесные повреждения женщине.

Женщину с детской площадки увезли на реанимации. Сейчас за ее жизнь борются врачи, оказывая всю необходимую медпомощь. А нападавший мужчина находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU