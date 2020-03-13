2020-03-13T12:26:56+03:00
Общество

ВТБ Лизинг предлагает автомобили Cadillac и Chevrolet со скидками до 15%

Приобретение автомобилей в лизинг дает предпринимателям возможность получить выгоду через снижение налоговой нагрузки
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) предлагает специальные условия для приобретения автомобилей марок Cadillac и Chevrolet в лизинг. Выгода может составить до 15% от розничной цены. По итогам 2019 г. ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж по данным маркам в 1,5 раза. Компания вошла в число лидеров по продажам Cadillac и Chevrolet в лизинг на российском рынке.

Наибольшие скидки на Cadillac клиенты могут получить, приобретая произведенные в 2019 г. автомобили: 15% - на Escalade, 13% - на XT5, 9% - на CT6. Все машины марки, выпущенные в 2020 г., можно купить на 5% дешевле рекомендованной розничной цены. На Chevrolet вне зависимости от года выпуска скидка составит 14% на Tahoe и 11-14% - на Traverse.

Приобретение автомобилей в лизинг также дает предпринимателям возможность получить выгоду через снижение налоговой нагрузки: за счет сокращения налога на прибыль и возмещения НДС. Покупка доступна по продукту «Экспресс лизинг», который не предусматривает предоставления финансовой отчетности клиента: запрашивается только анкета и паспорт генерального директора. Срок оформления документов по сделке в ВТБ Лизинг - от одного дня. Размер аванса - от 10% стоимости машины.

«ВТБ Лизинг является надежным партнером Дженерал Моторс Авто и стабильно наращивает объемы продаж Cadillac и Chevrolet на российском рынке. Приобретение транспорта в лизинг становится все более популярным в России за счет популяризации продукта и совершенствования условий по нему. Мы традиционно занимаем одну из лидирующих позиций по лизинговым продажам в портфеле данных марок и рассчитываем в 2020 г. продолжить увеличивать объемы реализации. Мы рады, что можем предложить для наших клиентов одни из наиболее выгодных условий по приобретению новых машин этих брендов», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительниц Екатеринбурга зовут на кастинг в шоу преображения
Зомби-апокалипсис возглавил список самых популярных фильмов ужасов в Tele2 TV
Архитекторы проведут встречу с екатеринбуржцами, чтобы обсудить будущее Шарташского лесопарка
МегаФон открыл первый на Урале центр бизнес-возможностей
Стали известны анализы вернувшейся из Италии екатеринбурженки, у которой заподозрили коронавирус
В России скупают снотворное и мелатонин: причины
Два екатеринбуржца ворвались в ларек и украли две бутылки виски
В Нижнем Тагиле за 605 миллионов отремонтируют 16 дорог
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Cadillac и Chevrolet со скидками до 15%
Генконсульство Чехии в Екатеринбурге перестало выдавать шенгенские визы из-за коронавируса
На Широкой речке появится спортивный «городок»
Не стойте под щитами и выключайте электроприборы: свердловские спасатели предупредили о сильных ветрах
Стало известно, из-за чего неадекватный екатеринбуржец набросился с ножом на женщину на детской площадке
В Екатеринбурге полиция будет круглосуточно патрулировать дома на Уралмаше, которые пытались сжечь
Расскажут об актуальных цифрах и помогут: на Урале запустили «горячую линию» по коронавирусу
Сотрудники СвЖД проведут игру-квест для школьников на детской железной дороге
В Екатеринбурге автобус №26 свернет на Ботанику
Хватал за волосы и требовал деньги: в Екатеринбурге посадили в тюрьму серийного грабителя
Оргкомитет Ural Music Night ищет пиарщиков, фотографов и переводчиков
Шаг навстречу мечте: теперь ипотека в УБРиР — от 7,9%
Сотрудники МЧС спасли от смерти 11 екатеринбуржцев