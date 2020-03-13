В Екатеринбурге автобус №26 свернет на Ботанику

13 Март 2020 2020-03-13T10:39:50+03:00

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В Екатеринбурге поменяет схему движения еще один автобус - №24 ТРК «Глобус» - ТСЦ «Мега». Начиная с субботы, 14 марта, он будет ходить от ТСЦ «Мега» до микрорайона Ботаника, до конечной станции «Южная».

- Теперь он будет ходить по улицам: Московский тракт, Репина, Зоологическая, Серафимы Дерябиной, Вильгельма де Генина, Краснолесья, Амудсена, Предельная, Умельцев, 2-ая Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Дорожная, Военная и 8 Марта, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кстати, не так давно мы рассказывали, что свои маршруты поменяли несколько автобусов и трамваев – их тоже пустили до Ботаники.

ИСТОЧНИК KP.RU