Два трамвая Екатеринбурга пойдут по новому маршруту

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:10:47+03:00

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В Екатеринбурге два трамвая, №4 и №5, с 1 марта изменят маршрут. Это сделано в целях улучшения транспортного обслуживания населения. Информацией поделились в пресс-службе мэрии города.

Так, трамвай №4, который раньше курсировал по маршруту «Южная - Шарташ», теперь будет направлен от станции «Шарташ» до метро «Ботаническая» и пройдет по улицам Блюхера - Гагарина - проспект Ленина - луначарского - Куйбышева - 8 марта - Фучика.

Трамвай №5, который раньше ходил по маршруту «Площадь 1-й Пятилетки - Ботаническая». Теперь он будет ходить с Уралмаша и до ЖБИ. Конечной станцией станет остановка «40 лет ВЛКСМ». Трамвай пойдет по улицам Машиностроителей - проспект Космонавтов - Смазчиков - Уральская - Гагарина - Малышева - Высоцкого - Сыромолотова.

И, пожалуй, последнее, но не менее важное изменение в мире общественного транспорта - с 1 марта по распоряжению администрации Екатеринбурга по рельсам пустят новый трамвайный маршрут №12 «Семь Ключей - ВИЗ». Он будет курсировать по улицам Техническая - Халтурина.

ИСТОЧНИК KP.RU