12 Март 2020 2020-03-12T20:06:11+03:00

Туристов будут возвращать в Россию на вывозных чартерных рейсах Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Авиакомпания Azur Air отменила чартер из Екатеринбурга на Гоа. Туристам, запланировавшим перелет на 16 марта, придется вернуть билеты и перенести свой отдых. Перелет на ГОА невозможен из-за того, что власти Индии приостановили действие туристических виз с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса.

- Для возвращения на родину туристов, находящихся сейчас в Индии и прибывших в страну на рейсах Azur Air, авиакомпания совместно с партнерами на туристическом рынке организует вывозные чартерные рейсы. Завершить вывоз туристов планируется 21 марта, - рассказали в Azur Air.

Туристам, запланировавшим отдых в Индии с перелетом рейсами Azur Air нужно обратиться за возвратом или переоформлением туров по месту их приобретения.

Напомним, позавчера из-за угрозы распространения коронавируса «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Израиль и Италию.

ИСТОЧНИК KP.RU