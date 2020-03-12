Авиакомпания Azur Air отменила чартер из Екатеринбурга на Гоа
Авиакомпания Azur Air отменила чартер из Екатеринбурга на Гоа. Туристам, запланировавшим перелет на 16 марта, придется вернуть билеты и перенести свой отдых. Перелет на ГОА невозможен из-за того, что власти Индии приостановили действие туристических виз с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса.
- Для возвращения на родину туристов, находящихся сейчас в Индии и прибывших в страну на рейсах Azur Air, авиакомпания совместно с партнерами на туристическом рынке организует вывозные чартерные рейсы. Завершить вывоз туристов планируется 21 марта, - рассказали в Azur Air.
Туристам, запланировавшим отдых в Индии с перелетом рейсами Azur Air нужно обратиться за возвратом или переоформлением туров по месту их приобретения.
Напомним, позавчера из-за угрозы распространения коронавируса «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Израиль и Италию.
ИСТОЧНИК KP.RU